Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Comando Provinciale di Modena hanno eseguito servizi straordinari di controllo del territorio, finalizzati all’identificazione di persone e veicoli nei luoghi di aggregazione sociale e di maggior intensità di traffico, per il contrasto dei reati predatori, legati all’immigrazione clandestina e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito di tale attività: a Modena, è stata eseguita una perlustrazione all’interno del parco Giardino Ducale Estense, nel corso della quale i militari delle Compagnie di Modena e Sassuolo, con ausilio di personale della Polizia Locale modenese, hanno denunciato in stato di libertà due cittadini ghanesi entrambi 42enni, non in regola con i documenti di soggiorno. A uno dei due, è stato notificato il provvedimento di espulsione del Prefetto e l’ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di 7 giorni.

A Pavullo nel Frignano, i Carabinieri della locale Aliquota Radiomobile procedevano alla segnalazione amministrativa al Prefetto di Modena di un 25enne di origini argentine poiché trovato in possesso, alla guida della sua autovettura, di circa 1 grammo di hascisc. Il giovane subiva così il sequestro dello stupefacente e il ritiro del documento di guida.

A Sassuolo, i militari dell’Aliquota Radiomobile, nel corso di mirato posto di controllo, denunciavano alla Procura della Repubblica di Modena un 25enne e un 40enne, entrambi residenti nella provincia di Reggio Emilia, poiché alla guida dei rispettivi veicoli in stato di ebbrezza alcolica desunta da accertamento di alcoltest. Nei loro confronti si procedeva al ritiro dei titoli di guida e all’affidamento dei mezzi a terzi.