Proseguiranno anche nella giornata di oggi e domani i lavori di risanamento dalle infiltrazioni di acqua all’interno della scuola primaria Leopardi. Gli interventi di sistemazione all’interno dell’Istituto comprensivo Kennedy erano iniziati già nella giornata di ieri. Dopo i danni causati dalle forti pioggie del week end i tecnici del Comune di Reggio Emilia avevano provveduto ad avviare i lavori puntuali più urgenti mettendo in sicurezza l’impianto elettrico e le controsoffittature danneggiate dal maltempo. Nella mattinata di oggi anche l’aula che ha subito i danni maggiori sarà pronta per riprendere le lezioni in sicurezza, mentre gli ultimi interventi saranno terminati nella giornata di domani.