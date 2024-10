Il colmo di piena del Po ha transitato alla sezione di Pontelagoscuro e nei rami del Delta nel corso della serata di ieri, con livelli di poco superiori alla soglia 3 di criticità (elevata, colore rosso). In queste ore i livelli sono in graduale calo ma si manterranno ancora sopra la soglia 2 di criticità (moderata, colore arancione) tra Borgoforte e il mare Adriatico nell’arco delle prossime 24/36 ore.

La piena continua ad interessare diverse aree golenali nei tratti mediani e terminali di Po.

Si raccomanda prudenza e attenzione nell’avvicinarsi al fiume e nelle attività di navigazione, anche in ragione del materiale flottante.

Gli uffici centrali e territoriali AIPo rimangono in costante attività per monitorare l’andamento della piena e per eventuali interventi d’urgenza, in coordinamento con i sistemi enti regionali e locali di protezione civile.