A seguito delle prime verifiche speditive in via Sabotino, si è valutato di poter riaprire in sicurezza nella serata di oggi, mercoledì 23 ottobre la circolazione a tutti i mezzi, seppure con una piccola modifica dell’assetto circolatorio (aperte 2 corsie su 3, con una leggera deviazione).

Nei prossimi giorni, appena ci sarà un miglioramento delle condizioni meteorologiche, si proseguirà con le ulteriori verifiche, visive e strumentali, per valutare le condizioni del manufatto che consente il sottoattraversamento della strada da parte del torrente Ravone.