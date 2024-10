A seguito dell’alluvione che ha colpito duramente alcuni comuni della provincia di Reggio Emilia, Auser ha fornito adesione al Comitato d’Emergenza che si è creato a Bagnolo in Piano e ha offerto disponibilità a quello realizzato a Cadelbosco Sopra per il sostegno alla comunità locale.

A Bagnolo in Piano, ad esempio, i volontari hanno aiutato –insieme a Protezione Civile e ad altre realtà e cittadini– le famiglie con i piani terra delle proprie case allagati a far fuoriuscire l’acqua dalle abitazioni. L’associazione, inoltre, si è resa disponibile nel caso di necessità di trasporto pasti e medicinali e per gli accompagnamenti socio-sanitari.

A Cadelbosco Sopra, il territorio più colpito dalle inondazioni, dove sono stati allestiti diversi posti letto per gli sfollati e una cucina di servizio, le volontarie e i volontari Auser hanno dato la loro disponibilità nell’eventualità di richiesta di sostegno da parte del Coordinamento d’Emergenza.

«Siamo vicini ai territori e ai cittadini colpiti da quanto successo, rimaniamo in ascolto dei bisogni ed è piena la collaborazione che offriamo», è il commento provinciale di Auser Reggio Emilia.