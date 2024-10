Nel prendere atto della sentenza di fallimento di Energica Motor Company, emessa dal curatore nominato dal tribunale di Modena, l’amministrazione comunale di Soliera auspica che ora si possa finalmente riconvocare il tavolo regionale, anzitutto con l’obiettivo di tutelare i lavoratori sospesi dall’attività e pertanto ora privi di retribuzione. È necessario trovare ammortizzatori che sostengano i lavoratori dell’azienda.

L’amministrazione ribadisce inoltre, come già nella nota precedentemente diffusa, la necessità di avviare una interlocuzione con possibili soggetti interessati all’acquisizione di un’impresa dalle indiscutibili potenzialità in un settore rivolto alla ricerca e all’innovazione. È pertanto necessario percorrere tutte le strade possibili per trovare investitori credibili e capaci che rilancino l’attività industriale lì dove si è sviluppata fino ad ora, vale a dire sul territorio solierese.