La Polizia Locale dell’Unione Appennino Reggiano, guidata dal Dott. Flaminio Reggiani, ha predisposto in questi giorni l’invio di pattuglie di supporto ai territori reggiani colpiti dall’alluvione. In particolare, tre equipaggi presteranno servizio in ausilio alla Polizia Locale dell’Unione Terra di Mezzo nei comuni di Cadelbosco di Sopra, Castelnovo Sotto e Bagnolo in Piano.

L’invio di pattuglie in supporto si rende necessario vista la situazione critica che stanno vivendo i territori della bassa reggiana a causa dell’alluvione e delle forti piogge cadute in questi giorni. La Polizia Locale dell’Appennino Reggiano, congiuntamente alle altre polizie locali del territorio della provincia, presterà quindi il proprio servizio al fine di garantire la massima sicurezza e l’aiuto necessario alla popolazione colpita, così come già avvenuto durante l’alluvione della Romagna del 2023.