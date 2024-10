Si svolgerà lunedì prossimo, 28 ottobre, a partire dalle ore 20 nella sala conferenze della Polizia Locale, in via San Pietro 6, la prossima seduta del Consiglio Comunale di Sassuolo, convocata in modalità mista dal Presidente Filippo Simeone.

Saranno 12 i punti all’ordine del giorno della seduta, di cui cinque interrogazioni.

Si inizierà con l’interrogazione a firma del Consigliere Giavelli (Fratelli d’Italia) avente ad oggetto “Progetto educativo extrascolastico G.E.T. periodo aa.ss. 2024/2025”, a cui seguirà l’interrogazione a firma del Consigliere Anselmi (Fratelli d’Italia), avente ad oggetto “Illuminazione dei passaggi pedonali”.

Al terzo punto del Consiglio comunale l’interrogazione a firma del Consigliere Desiante (Lista Mesini Sindaco) avente ad oggetto “Interrogazione consiliare su passaggio di gestione del servizio di refezione scolastica da Dussmann service s.r.l a Società Cooperativa Italiana di Ristorazione – Cirfood s.c.”, a cui seguirà l’interrogazione a firma del consigliere Macchioni (Lista Macchioni), avente ad oggetto “Disagio illuminazione pubblica”. L’ultima interrogazione in programma è quella a firma del consigliere Giavelli ed altri (Fratelli d’Italia), avente ad oggetto “interrogazione consiliare su P.E.A.”

Terminate le interrogazioni, al punto 6 del Consiglio Comunale, sarà in discussione la “Sdemanializzazione per conseguente fine di alienazione di porzione di via Libero Grassi”, a cui seguirà l’approvazione dello schema di convenzione e autorizzazione deroga distanze per il permesso di costruire convenzionato in deroga ex art. 161, comma 4, rue – nuova costruzione di fabbricato ad uso commerciale in via Walter Tobagi.

Al punto 8 del Consiglio Comunale sarà in discussione l’esame di un ordine del giorno a firma del consigliere Capezzera (Forza Italia), avente ad oggetto: “Interlocuzione con l’Amministrazione Comunale di Irsina (MT) volta al ripristino della tratta autobus Sassuolo – Irsina”, a cui seguirà l’esame dell’ordine del giorno a firma del Consigliere Caselli ed altri (Fratelli d’Italia), ad oggetto: “Intitolazione a don Carlo Lamecchi, la scuola dell’infanzia in corso di realizzazione nel quartiere Rometta (ex Sant’Agostino ) e a don Tullio Menozzi, quella in corso di realizzazione nel quartiere Parco ( ex Asilo Parco).

Al punto 10 del Consiglio Comunale l’esame di un ordine del giorno a firma del Consigliere Vandelli (Lega) avente ad oggetto “Modifiche strutturali alla viabilità nei pressi del polo scolastico di piazza Falcone e Borsellino”, a cui seguirà l’esame dell’ordine del giorno presentato dal Consigliere Bettuzzi ed altri (PD), avente ad oggetto “Sostituzione e riposizionamento targhe toponomastiche di viale XXIII aprile 1945”.

Chiuderà la seduta del Consiglio Comunale l’esame di un ordine del giorno a firma del Consigliere Bonettini (M5S) ed altri, avente ad oggetto “Ordine del giorno per richiedere il riconoscimento dello stato di Palestina”.

Sarà possibile seguire la seduta del Consiglio Comunale in diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Sassuolo.