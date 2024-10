Al via il primo incontro del Laboratorio Territoriale per l’Energia Condivisa, un percorso di incontri per riflettere insieme sulle opportunità e le sfide della transizione energetica nel territorio comunale. Si parte lunedì 28 ottobre alle ore 20:30 alla Biblioteca Mabic, con il primo incontro dal titolo “La transizione energetica e le strategie di riduzione delle emissioni: le azioni di mitigazione”. Francesca Poli e Martina Francesca dell’AESS Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile spiegheranno cos’è un piano di riduzione delle emissioni e come incide sul nostro quotidiano. A seguire è prevista una attività di gruppo con i partecipanti.

Il Comune di Maranello è uno dei 13 enti regionali che, grazie ai fondi europei della Regione Emilia-Romagna e al supporto di AESS (Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile), hanno dato inizio al LAB.T.E.C., un percorso di incontri partecipati che ha l’obiettivo di attivare una riflessione sulla transizione energetica, sulle opportunità ad essa legate e sul contributo attivo che ognuno può dare al processo di decarbonizzazione e contrasto al cambiamento climatico.

Il LAB.T.E.C. è uno strumento che si aggiunge alle azioni già messe in campo dall’Amministrazione comunale a sostegno della transizione energetica del territorio, a cui si aggiunge un tassello in più: il coinvolgimento attivo di cittadini/e, associazioni e imprese del territorio interessate a partecipare in modo diretto alla costituzione di iniziative locali di energia condivisa, ad esempio, attraverso l’adesione a gruppi di autoconsumo collettivo o partecipando a configurazioni di comunità energetiche rinnovabili. Seguirà il 28 novembre il secondo incontro che avrà per tema “Condividere l’energia localmente: istruzioni per l’uso”.

La partecipazione agli incontri del LAB.T.E.C. è gratuita, previa compilazione del modulo dedicato (info sul sito del Comune). Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile scrivere a labtec@aessenergy.it