Domani, venerdì 25 ottobre, tutte le scuole di ogni ordine e grado di San Lazzaro di Savena resteranno chiuse: lo ha deciso l’Amministrazione Comunale in seguito all’allerta arancione che è stata diramata da Arpae e che entrerà in vigore dalla mezzanotte di oggi.

Il provvedimento, che è stato adottato con un’ordinanza appena firmata, si è reso necessario visto che per la giornata di domani sono previste precipitazioni che potranno generare nuovi incrementi dei livelli idrometrici su tutti i bacini già interessati dalle piene precedenti dei giorni scorsi. Per questo si è decisa la sospensione dell’attività educativa e didattica in tutti i nidi d’infanzia e in tutte le scuole di ogni ordine e grado di San Lazzaro di Savena, oltre agli enti di formazione.