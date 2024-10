In occasione dell’Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione nella lotta al tumore al seno, numerose sono le iniziative che coinvolgono associazioni, enti, realtà ospedaliere, e in generale comuni di tutta Italia e del mondo.

Lo scopo è lo stesso per tutti: sensibilizzare ponendo l’accento sull’importanza della prevenzione al fine di scongiurare una scoperta tardiva della malattia e favorire, al contrario, una diagnosi precoce, fondamentale per la sconfitta del tumore.

Anche a Guastalla, come ogni anno, sono in programma diverse iniziative a partecipazione gratuita. Dopo gli incontri delle scorse settimane, domani, sabato 26 ottobre, presso l’Ambulatorio in Piazza I Maggio, 16 si potrà parlare con un oncologo su stili di vita, auto palpazione, famigliarità.

Sabato 26 ottobre I SABATI ROSA – Prevenzione tumore al seno – Incontri gratuiti “PARLA CON L’ONCOLOGO”: Stili di vita, auto palpazione, famigliarità

Per prenotazioni: 0522 838941

****

Proseguono le iniziative di promozione alla lettura indirizzate ai più piccoli, organizzate dalla Biblioteca Comunale di Guastalla. Un nuovo appuntamento della rassegna “Il filo delle storie” è in programma per domani, sabato 26 ottobre alle ore 10,30: saranno proposte letture per bambini e bambine dai 2 ai 6 anni a cura delle lettrici volontarie della Biblioteca di Palazzo Frattini. Una iniziativa che si ripeterà un sabato al mese e, come sempre, ad ingresso libero.

CHI SONO LE BIBLIOLETTRICI E I BIBLIOLETTORI?

Sono dei lettori volontari della biblioteca e aspiranti lettori. La Biblioteca Comunale di Guastalla, sempre ricca di proposte per gli amanti della lettura, lo scorso anno ha organizzato un corso di prima formazione per lettori volontari della biblioteca e aspiranti lettori. Due incontri di formazione teorico-pratico a cura di Elisa Compagnoni. Durante il corso sono state date indicazioni operative su cosa, come e perché leggere ai bambini, sulle tecniche di lettura ad alta voce (ascoltare la propria voce, giocare con la voce e con il corpo), come imparare a leggere (dare senso, dare ritmo, farsi ascoltare e imparare ad ascoltare) ed è stato proposto un laboratorio di lettura animata e creativa per sperimentare diversi modi di leggere libri (diapositive, pupazzi, drammatizzazioni, musiche ecc…) e attività collegate al libro.

Info: Biblioteca Comunale di Palazzo Frattini Piazza G. Garibaldi, 1

tel. 0522 839755; email: biblioteca@comune.guastalla.re.it