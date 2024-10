Le puntuali segnalazioni dei cittadini, l’intervento e gli approfondimenti investigativi dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, hanno permesso di fermare, nella centralissima Piazza Vallisneri di Reggio Emilia, alcuni giovani uno dei quali è risultato detenere oltre mezzo etto tra hascisc e marijuana, un bilancino di precisione e 200 euro in contanti.

I militari, dopo aver accompagnato il giovane in caserma per ulteriori accertamenti, procedevano ad una visione speditiva del suo telefono cellulare dal quale emergevano varie foto di piante di marijuana che, da ulteriori approfondimenti investigativi, risultavano trovarsi in un garage di un’abitazione di Scandiano in cui viveva un 20enne suo amico. La successiva perquisizione domiciliare, permetteva ai militari di rinvenire nella camera da letto del 20enne, circa mezzo etto di sostanza stupefacente del tipo hashish e all’interno del garage una serra artigianale, risultata contenere 9 piante di marijuana.

Per questi motivi, con l’accusa di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, nella prima serata di mercoledì 23 ottobre, hanno arrestato un 18enne residente a Reggio Emilia e un 20enne residente a Scandiano, ristretti al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia.

È successo quando una pattuglia della sezione radiomobile di Reggio Emilia interveniva in piazza Vallisneri dove era stata segnalata la presenza di giovani sospetti. Durante le procedure di identificazione, uno di loro mostrava un immotivato nervosismo, tentando di occultare alle sue spalle un pacchetto di sigarette. I successivi controlli permettevano di rinvenire sulla persona del ragazzo, il 18enne, oltre 50 grammi di sostanza stupefacente del tipo “Hashish”, una bustina trasparente contenete 5 grammi di Marijuana ed un bilancino di precisione mentre custoditi all’interno della tasca del giubbino, nonché soldi contanti per un importo di oltre 200 euro conservati all’interno del portafogli. I militari, dopo aver accompagnato il 18enne in caserma per ulteriori accertamenti, procedevano ad una visione speditiva del telefono cellulare in uso al giovane, dal quale emergevano varie foto di piantine di Marijuana, che da ulteriori approfondimenti risultavano trovarsi nel garage di un’abitazione di Scandiano in cui viveva un 20enne suo amico. La successiva perquisizione domiciliare, permetteva ai militari di rinvenire nella camera da letto del 20enne circa mezzo etto di hashish e all’interno del garage una serra artigianale, risultata contenere 9 piante di marijuana.

