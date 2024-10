È stato riaperto oggi, in seguito alle operazioni di pulizia, il sottopasso di via Cavo Argine ad Albareto, dopo che già giovedì 24 ottobre era stato riaperto quello in via Pomposiana a Cittanova. I due sottopassi erano gli ultimi in cui era ancora sospesa la circolazione dopo gli allagamenti causati dal maltempo dello scorso fine settimana.

Rimane invece chiuso il ponte sul Tiepido di via Curtatona in via precauzionale e per consentire interventi di pulizia e verifica anche in vista dei prossimi eventi metereologici.

Per oggi 25 e domani 26 ottobre è in vigore l’Allerta Arancione per criticità idraulica diramata dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Anche nella giornata di sabato 26 ottobre, infatti, sono previste precipitazioni a carattere temporalesco, in particolare nella notte e nelle prime ore del mattino in attenuazione nelle ore successive.

Per il monitoraggio dell’evolversi della situazione e il coordinamento di eventuali interventi rimane attivo il Coc, il Centro operativo comunale, mentre per la Protezione civile è attiva la Sala operativa unica integrata di Marzaglia.