Continuano i controlli serrati della Polizia di Stato di Bologna in Piazza XX Settembre e nelle zone limitrofe, quali Galleria 2 Agosto e Montagnola.

Nella giornata di ieri sono stati complessivamente identificati 132 soggetti, di cui 70 stranieri; un tunisino classe 1979 pluripregiudicato è stato accompagnato al CPR di Bari; sono stati sanzionati in via amministrativa ex art. 75 D.P.R. n. 309/90 n. 2 cittadini stranieri; è stata sequestrata a carico di ignoti sostanza stupefacente.

Alle ore 14.30 di ieri personale del Reparto Prevenzione Crimine rinveniva diversa sostanza stupefacente, poi sequestrata a carico di ignoti, sotto i portici di via dell’Indipendenza a ridosso del parco della Montagnola, in particolare lungo la recinzione che delimita i lavori per la realizzazione del Tram. Detta sostanza, nascosta all’interno di un pacchetto di sigarette, risultava essere hashish per un peso lordo di gr. 56,93., e n. 4 involucri di cocaina per un peso di gr. 1,53.

Alle ore 15 circa dello stesso pomeriggio gli Agenti, nel transitare su via dell’Indipendenza, notavano un ragazzo di origine nord-africana che proveniva dalla scalinata del Pincio, il quale, alla vista dei poliziotti si dava alla fuga. Lo stesso veniva fermato poco dopo e sottoposto a perquisizione personale che dava esito positivo poiché all’interno della tasca dei pantaloni veniva rinvenuto un involucro di plastica trasparente contenente “Hashish”, per un perso lordo di gr. 5,08; al termine degli atti, lo straniero un tunisino classe 2002, veniva sanzionato in via amministrativa ex art. 75 D.P.R. n. 309/90.

Successivamente, intorno alle ore 17.15 circa, in direzione viale Masini, un ulteriore equipaggio RPC individuava altri due soggetti sospetti, i quali tendevano a nascondere la propria sagoma.

Uno dei due si dava improvvisamente alla fuga e, durante la stessa, gettava un involucro trasparente contenente “hashish” per un peso lordo di gr. 8,58. Veniva inseguito e fermato dagli operatori, mentre non si aveva modo di rintracciare il secondo soggetto che era in sua compagnia.

Il ragazzo fermato veniva identificato come cittadino algerino del 2001, il quale annoverava a proprio carico una contestazione amministrativa ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 309/90, ed un unico pregiudizio di Polizia per furto aggravato, nonché risultava destinatario di un decreto di espulsione da eseguire; pertanto, veniva sanzionato in via amministrativa ex art. 75 D.P.R. n. 309/90 e lasciato a disposizione dell’ufficio immigrazione.

Infine, nella giornata di ieri personale del locale Ufficio Immigrazione ha accompagnato al CPR di Bari un cittadino tunisino irregolare classe 1979 (gravato da numerosi precedenti di Polizia) che, qualche giorno prima (il 23.10), veniva denunciato per i reati di minacce gravi e aggravate, porto d’armi o oggetti atti ad offendere, commessi in Galleria 2 Agosto. In particolare, lo stesso aveva minacciato con un coltello un dipendente del bar sito tra la Galleria e Piazza XX Settembre. Gli Agenti del Commissariato “Due Torri San Francesco”, dopo aver visionato le immagini del sistema di videosorveglianza, individuavano il reo in via Tibaldi e procedevano a bloccarlo.