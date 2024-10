Domani, domenica 27 ottobre, dalle ore 12.00 alle ore 14.00 l’Immagine della Madonna di San Luca, che in queste settimane si trova in visita alla Zona Pastorale “San Giorgio, Argelato, Bentivoglio”, nel suo viaggio di ritorno al Santuario sul Colle della Guardia farà una breve sosta straordinaria in Cattedrale.

Dopo l’arrivo dell’Immagine sarà celebrata la Messa. La visita si svolgerà in seguito alla richiesta di numerosi fedeli che hanno voluto il conforto di questa presenza, in un momento in cui la città è fortemente segnata dagli eventi dell’alluvione e dell’incidente sul lavoro, per essere vicina a quanti soffrono e sono nel dolore e offrire speranza.

Alle ore 14.00 l’Immagine sarà portata, come già precedentemente programmato, alla Casa delle Piccole Sorelle dei Poveri (Via Emilia Ponente, 4) per poi rientrare al Santuario in serata.