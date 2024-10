Il 4 e 5 novembre Formigine si trasforma per due giorni in un set cinematografico per le riprese del film francese “Maguy”

Formigine si trasforma per due giorni in un set cinematografico. Il 4 e 5 novembre, infatti, piazza Calcagnini e il Castello ospiteranno le riprese del film francese scritto e diretto da Francesco Zarzana dal titolo “Maguy” la vera storia di una giovane ragazza ingiustamente reclusa alla fine degli anni ’40 nel castello di Cadillac sur Garonne in Aquitania per essere ‘rieducata’ alla società. “Ho scoperto per caso la storia di Maguy – dichiara Francesco Zarzana – mentre ero in un piccolo villaggio dell’Aquitania. Sono rimasto incuriosito da un castello e dalla sua storia recente. Fino al 1950, era la sede di un centro di correzione per ragazze cosiddette difficili. Mi sono ispirato alla storia di questo luogo e ai suoi reali personaggi, dove la giovane Maguy instaura un rapporto commovente con la direttrice dell’Istituto, Madame Geneviève. Ho scritto un romanzo uscito solo in Francia e messo in scena questa storia con il linguaggio del teatro a Parigi. E adesso tocca al cinema e al linguaggio dell’immagine far conoscere questa vicenda di grande ingiustizia”.

L’Italia si intreccia in questa storia perché la ragazza ci aveva vissuto qualche anno con la zia, quando era una bambina. “La scelta di Formigine – continua Zarzana – nasce innanzitutto perché il Castello che si affaccia su piazza Calcagnini è già un set naturale e nella storia non è specificata qual è la città dove la ragazza ha vissuto, ma soprattutto la scelta nasce anche per motivi personali, perché ho vissuto sedici anni in questa virtuosa città e vorrei restituire con la promozione internazionale che darà il film, l’affetto di accoglienza che Formigine mi ha dato quando mi sono trasferito dalla Sicilia. Ringrazio la sindaca Elisa Parenti e tutta la Giunta per aver concesso il patrocinio e gli uffici competenti per avermi subito affiancato in questo progetto”.

C’è di più: nelle scene in piazza Calcagnini di lunedì 4 novembre, si potrà fare la comparsa, senza limiti di età: basterà presentarsi alle 9 del mattino in abiti che in qualche maniera richiamino gli anni ’50 e si potrà partecipare a questa insolita esperienza.

Il cast francese sarà presente a Formigine con tre importanti presenze: Magdalena Korpas e Manon Elezaar, rispettivamente nei ruoli di Maguy e della direttrice Madame Geneviève. Mentre il ruolo della zia sarà interpretato da Katia Greco, unica italiana nel cast, di recente protagonista de “I fratelli Corsaro” con Beppe Fiorello su Canale 5, in diversi episodi de “Il Commissario Montalbano”, e ha già lavorato con Zarzana ne “L’incanto e la delizia”: pluripremiata docufiction sul Palazzo Ducale di Sassuolo dove ricopriva il ruolo di Maria Farnese, moglie di Francesco I duca d’Este.

Formigine arriva dopo due settimane di riprese nella Fortezza di Bron, vicino a Lione, e proseguiranno a Cadillac sur Garonne per concludersi a fine novembre. Il film sarà pronto nella tarda primavera del 2025.