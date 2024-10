Si è svolta sabato 26 ottobre l’inaugurazione della rinnovata Farmacia Comunale di Maranello, che nei giorni scorsi in Piazza Amendola ha aperto al pubblico i propri locali completamente ripensati, ampliati e riorganizzati per migliorarne l’accessibilità, la fruizione e il comfort. La riqualificazione della farmacia, unita all’incremento degli spazi, ha portato alla realizzazione di nuove aree attrezzate per svolgere diverse mansioni, in ambienti sempre più confortevoli e rispettosi della privacy.

I nuovi locali possono ora contare su un corner dedicato alle prenotazioni, su un’area di attesa e su due salette che saranno utilizzate rispettivamente per piccoli test o monitoraggi (ad esempio per misurare la pressione) e per ospitare ulteriori servizi al cittadino previsti dall’ampliamento delle funzioni in atto presso la farmacie, presidi sempre più importanti per le reti socio-sanitarie locali. Inoltre, la ricollocazione del bancone e la ristrutturazione degli interni consente ora al personale della Farmacia Comunale l’utilizzo sul retro di un nuovo ufficio, di un laboratorio galenico più adeguato per le preparazioni e maggiori spazi per la conservazione dei farmaci, compresi quelli che necessitano di basse temperature di mantenimento.

La disponibilità di questi spazi potrà migliorare ulteriormente il lavoro dietro le quinte dei farmacisti e il loro rapporto diretto con i cittadini, che potranno beneficiare di servizi più efficienti e di tempi di attesa ridotti. E allo stesso tempo i nuovi arredi e la loro nuova disposizione permettono un’esposizione più ordinata dei prodotti, ora separati visivamente per tipologie in modo più chiaro.

Infine, è stato installato un locker, una sorta di armadietto digitalizzato, che a breve sarà attivato e che darà la possibilità di ritirare prodotti H24 dall’esterno dell’esercizio, anche negli orari di chiusura al pubblico.