“Notte della Moda”, si avvera con la sfilata “Immersioni”. Un evento eccezionale per la città di Reggio. La ‘Notte della Moda’, si è svolta venerdì 25 ottobre, alle 19, a Palazzo Scaruffi, progettata, realizzata dall’indirizzo Fashion design del liceo artistico ‘Gaetano Chierici’, inserito nella vocazione del territorio. La sfilata inizia con l’avvolgente canto dei delfini, seguito dai 40 capi presentati. È un’emozionante, sfavillante susseguirsi di colori nelle nuances: Tortora, blu cangianti e tremuli del mare, rosso e rosa dei coralli, grigio e nero degli abissi marini. Segue un turbine di outfit, gonne e t-shirt in un ondeggiare ‘magico’ di corpi e capi, in un avvolgersi, stendersi di stoffe e decori. Lavori sui quali gli studenti hanno progettato, impresso con tavole serigrafiche, a mano, sirene, polipi, cavallucci, conchiglie, meduse, coralli, segni apotropaici fascinosi del mare. Le t-shirt sono ornate con disegni, ornamenti, collane, sciarpe, capispalla inserti realizzati a mano con la preziosa tecnica del Macramè o tessuti ai telai della scuola. Stoffe e materiali sono di upcycling. I capi fanno brillare la creatività con un’immersione nel fantastico e misterioso mondo marino, tra flora e fauna. “Immersioni” inaugura l’inizio di una nuova stagione reggiana della Moda. La sfilata aliena da ogni stile termina col canto delle balene. Le musiche elettroniche sono originali ispirate ai suoni del mare composte dallo studente: Oleksandr Semyvolos.

Il dirigente; Daniele Corzani in proposito spiega: “Con questo evento si riprende in forma nuova la tradizione, consolidata negli anni, di restituzione, alla comunità scolastica e alla città, dei risultati raggiunti dall’indirizzo Design della Moda. Un nuovo impulso e nuove energie sono favoriti dai progetti europei realizzati e dall’adesione del Liceo Chierici alla rete TAM.”

Fra gli ospiti, Marco Mietto (assessore alla cultura comune Reggio), Paola Bedogni (vicepresidente Provincia), Matteo Ruozzi (Camera di Commercio), Cinzia Conti (ufficio scolastico provinciale).

L’ evento è nato dall’adesione del Chierici alla rete Tam (rete nazionale degli istituti scolastici settore tessile, abbigliamento e moda/ SMI – Sistema Moda Italia). Protagonisti dell’evento gli studenti delle classi 4°A e 4I° (Tam), coordinati dai docenti: Marilena Soncini, Matteo Bellelli, Simona Messori.Hanno collaborato Paola Panciroli e Sabine Catellani. Studenti: Marriatau Bara, Andrea Biagini, Nicole Cantone, Mariagrazia Castaldo, Fatima Congiu Consuelo, Brunella Conte, Elisa Corbisiero, Rebecca Fava, Ani Gogolauri, Sapthigaa Logarajah, Federica Mangia, Vanessa Migliaccio Rebecca Olmi, Matilde Pantaleoni, Eleonora Sala, Oleksandr Semyvolos, Paola Vadalà. Adam Adamu, Yadira Bianco, Rachele Beatrice Bursi, Arianna De Magistris, Emily Esposito, Sara Gardoni, Martina Ghidoni, Matilde Iori, Mehak Preet Kaur, Gaia Martino, Martina Montanari, Martina Neri, Mohit Randhawa, Gioia Serena Sammarco, Matilde Schianchi, Francesca Sorrentino, Federica Tosi, Martina Trotta, Chiara Zanni.