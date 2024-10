Un uomo di 30 anni ha perso la vita questa mattina intorno alle 6:00 in un incidente autonomo avvenuto lungo la strada statale 64 “Porrettana”. Per cause in corso di accertamento, il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del proprio veicolo finendo al di fuori della carreggiata stradale; nell’impatto contro il portico di una chiesa è deceduto.

Il tratto di strada, in corrispondenza del km 106,500 a Granarolo dell’Emilia, è stato chiuso il tempo necessario per gli interventi di soccorso e ricostruzione della dinamica e la circolazione è deviata in loco.

Sul posto, oltre ai soccorsi con sanitari, vigili del fuoco e carabinieri, sono intervenute le squadre Anas per la gestione della circolazione e per consentire il ripristino della regolare viabilità.