Francesco Bagnaia ed il Ducati Lenovo Team hanno conquistato un’importante vittoria nella gara di 26 giri del Gran Premio di Thailandia, disputata in condizioni di pista bagnata al Chang International Circuit. Enea Bastianini è transitato alla bandiera a scacchi in quattordicesima posizione, dopo essere stato vittima di una scivolata nella prima metà di gara.

Bagnaia è stato autore di una buona partenza dalla pole position, recuperando terreno sul leader Martín e conquistando la prima posizione nel corso del quinto passaggio, dopo un lungo da parte del rivale. Pecco si è poi dovuto difendere dal rientro di Marc Márquez fino alla scivolata da parte di quest’ultimo a tredici giri dal termine. Da quel momento, il campione del mondo in carica ha gestito in maniera perfetta il vantaggio sugli inseguitori, tagliando in solitaria il traguardo da vincitore.

Bastianini ha perso numerose posizioni al via, a causa di un contatto con un avversario nelle fasi iniziali del primo giro. Dopo essersi ritrovato fuori dalla top ten, Enea è riuscito a recuperare fino alla sesta posizione, per poi perdere il controllo della sua Ducati al nono giro, alla curva otto. Tornato in sella, il pilota riminese è stato in grado di rientrare nella zona punti, chiudendo quattordicesimo.

Al termine del diciottesimo Gran Premio della stagione, Bagnaia si mantiene in seconda posizione nella classifica piloti, sebbene ora con un distacco di 17 punti da Martín. Bastianini è quarto, a 108 lunghezze dal leader, e matematicamente fuori dalla lotta per il titolo. Dopo la vittoria del titolo costruttori, Il Ducati Lenovo Team vince anche il Titolo Mondiale Team 2024.

Il Ducati Lenovo Team tornerà in pista da venerdì al Sepang International Circuit in Malesia, per il penultimo appuntamento stagionale.

Francesco Bagnaia (#1 Ducati Lenovo Team) – 1º

“Questa mattina, dopo il warm-up, non ero molto contento. Non preoccupato, perché sapevo che avevamo il potenziale per far bene, ma dovevamo sistemare qualcosa a livello di frenata: ci siamo riusciti, e ho notato subito il miglioramento. Quando Jorge ha provato ad allungare nelle fasi iniziali, ho deciso di aspettare qualche giro in quanto ho notato che stava prendendo tanti rischi. La battaglia con Marc (Márquez) è stata bella e prima della sua caduta, stavamo girando a un passo incredibile. Voglio dedicare la vittoria alla squadra, perché come sempre ha fatto un lavoro fantastico”.

Enea Bastianini (#23 Ducati Lenovo Team) – 14º

“Eravamo nelle condizioni di poter fare bene. Purtroppo, sono stato spinto fuori alla prima curva ed ho perso terreno sul rettilineo, e nelle prime fasi la visibilità era davvero ridotta. Poi, giro dopo giro, ho trovato il feeling e sono riuscito a recuperare, però alla fine ero abbastanza al limite e ho perso l’anteriore alla curva otto. È un peccato, non me lo aspettavo. Fortunatamente sono riuscito a ripartire e ottenere un paio di punti”.

Luigi Dall’Igna – General Manager Ducati Corse

“È stata una gara complessa. È facile sbagliare in queste condizioni: bisogna dare tutto per vincere ma al tempo stesso essere attenti, perché l’errore è dietro l’angolo. Devo fare i complimenti a Pecco e Jorge per l’incredibile prestazione odierna. La sfida per il titolo è ora una battaglia a due, ad armi pari. Il nostro obiettivo è di mettere entrambi nelle condizioni di poter lottare per il successo finale, dando a loro tutte le informazioni per poter avere il miglior set-up della moto, ed alla fine vincerà il migliore. Ci sarà da soffrire fino alla fine, ma sono sicuro che ci saranno tante altre emozioni per noi e per i Ducatisti”.