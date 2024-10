Nei giorni scorsi, presso la Sala Consiliare del Comune di Guastalla, si è tenuto un incontro tra l’assessore all’ambiente Chiara Lanzoni, il direttore generale di Sabar Spa Marco Boselli e una rappresentanza del Gruppo Plogging Guastalla, formato da volontari che da qualche anno collaborano con l’Amministrazione comunale nell’organizzazione di giornate di raccolta rifiuti nel capoluogo e nelle frazioni, anche con la partecipazione delle scuole.

Durante l’incontro, sono state valutate situazioni di criticità e possibili soluzioni, insieme a nuove proposte di sensibilizzazione della cittadinanza.

In particolare, il Gruppo Plogging ha presentato un documento per portare a conoscenza dell’Amministrazione comunale e di Sabar “le situazioni e i contesti a rischio di degrado per l’abbandono di rifiuti e fornire possibili accorgimenti da valutare per prevenirli, in uno spirito di massima collaborazione”. Nella mappa delle zone di maggiore criticità figurano, ad esempio, via Foscolo, il parcheggio delle piscine nella zona sportiva, il quartiere di fronte all’ospedale, i parcheggi dei supermercati.

Si è deciso di stipulare un protocollo d’intesa, un patto di collaborazione con i volontari, per lanciare campagne di sensibilizzazione anche specifiche, come quelle sui sacchetti e guanti di plastica che vengono abbandonati nei parcheggi dei supermercati, creando situazioni di degrado.

“I volontari del gruppo Plogging, a cui va il mio personale ringraziamento e quello dell’Amministrazione comunale per l’impegno profuso – ha riferito il vice sindaco e assessore all’ambiente Chiara Lanzoni – molto spesso sono fondamentali per le segnalazioni di situazioni critiche e per il supporto nelle attività di promozione e sensibilizzazione dei cittadini e dei ragazzi in tema ambientale”.

“Durante l’incontro – ha aggiunto Lanzoni – abbiamo condiviso alcuni temi e proposte. Il mio impegno come assessorato è di continuare a sostenere le loro attività anche attraverso la sottoscrizione di un patto di collaborazione”.

Da anni il Comune di Guastalla organizza e sostiene attività di pulizia degli spazi urbani e golenali attraverso la raccolta differenziata dei rifiuti. E, per chi ama coniugare sport e salvaguardia dell’ambiente, promuove il plogging, ossia la raccolta dei rifiuti che si trovano sul cammino mentre si fa jogging o altre attività sportive all’aria aperta. Una iniziativa rivolta non solo ai cittadini ma anche alle scuole, come le giornate realizzate in collaborazione con l’Istituto Russell, l’Istituto Ferrante Gonzaga e il gruppo plogging Plastic Free di Guastalla. Si tratta di appuntamenti che coinvolgono decine di bambini e bambine dai 6 anni in su, anche con laboratori artistici che uniscono la raccolta dei rifiuti con l’espressione creativa o pittorica. Queste iniziative rientrano, per gli studenti più grandi, nell’ambito del monte ore scolastico che consente ad ogni ragazzo di scegliere qualche attività extra didattica.