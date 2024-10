Torna CorriMutina, la corsa podistica non competitiva aperta a tutti gli appassionati del mondo sportivo di base, alle famiglie e alle scuole con l’intento di combinare sport, comunità e socialità. Giunta alla sesta edizione, la manifestazione è in programma domenica 10 novembre e si svolge in centro storico, con partenza alle 9.30 da via Emilia centro e arrivo in piazza Grande.

Organizzata da un comitato che mobilita centinaia di volontari e vede riuniti gli enti di promozione sportiva Aics, Csi e Uisp, Croce rossa italiana e Modenacorre.it, portale web di riferimento per la corsa a Modena e Reggio Emilia, con la collaborazione di Atletica Ghirlandina e Podistica Interforze, la CorriModena, divenuta dal 2017 CorriMutina, da oltre quarant’anni porta sulle strade di Modena migliaia di “runners” di ogni livello, studenti e cittadini di ogni età. L’iniziativa, che promuove sani stili di vita e attività sportiva, ora riconosciuta anche nella Carta Costituzionale, ha il patrocinio delle amministrazioni comunale e provinciale e del comitato regionale del Coni, si avvale della collaborazione dell’Ufficio scolastico provinciale e ha il sostegno della Fondazione di Modena oltre che di diverse realtà del mondo produttivo e culturale modenese.

L’appuntamento è stato presentato questa mattina, martedì 29 ottobre, in Municipio, con una conferenza stampa a cui hanno partecipato i rappresentanti del comitato organizzatore Vera Tavoni e Maurizio Pivetti (Uisp), Giuliano Vecchiè (Aics) e Giuliano Macchitelli (Modenacorre.it), Eugenio di Prinzio (Pod.Interforze) e rappresentanti di Croce Rossa Italiana e CSI.

CorriMutina è una manifestazione podistica ludico-motoria non competitiva, a passo libero su strada, per corridori, camminatori e appassionati di nordic walking, ma in generale è aperta a tutti i cittadini e in particolare agli studenti degli istituti scolastici modenesi.

Quest’anno saranno tre i percorsi in cui ci si può cimentare, da 4, 9 e 12 km. circa, con partenza e arrivo in piazza Grande; l’iscrizione costa 2,5 euro ed è previsto un premio per tutti i partecipanti oltre che per le scuole e le società podistiche. Il via è fissato per le ore 9.30.

Scopo della manifestazione, hanno precisato gli organizzatori dell’evento, “è promuovere sani stili di vita da ottenere anche con lo sport di base a basso costo e che non necessita di costose attrezzature o impianti. Altro obiettivo è favorire la socializzazione: correre è bello, farlo insieme lo è ancora di più. Inoltre CorriMutina, sollecitando il coinvolgimento degli studenti e degli istituti scolastici, a cui sono riservati premi specifici, punta a sensibilizzare i giovani a partecipare a iniziative sportive non competitive e a valorizzare lo sport come pratica formativa e non finalizzata esclusivamente all’agonismo”.

Durante la manifestazione la Croce Rossa garantirà l’assistenza sanitaria, mentre lungo il percorso sarà presente un punto ristoro; un ulteriore ristoro, inoltre, sarà consegnato individualmente all’arrivo a ogni iscritto insieme al premio di partecipazione.

Il Gruppo Hera sarà accanto ai partecipanti in piazza XX Settembre: qui gli sportivi potranno dissetarsi alla sorgente urbana che eroga gratuitamente acqua fresca, buona e garantita, limitando il ricorso all’uso di bottigliette monouso e contribuendo così a rendere la manifestazione ancora più sostenibile.

Interverranno infine alla corsa, nell’ottica di avere una manifestazione sempre più inclusiva ed aperta a tutte le componenti della cittadinanza, le Fondazioni Hospice e Vita indipendente.

È GIÀ POSSIBILE ISCRIVERSI ALLA CORSA

Negli uffici delle associazioni Aics, Csi e Uisp e in alcuni negozi. Ci si iscrive anche nel giorno della gara. Premi per tutti i partecipanti e riconoscimenti per scuole e gruppi podistici

È già possibile iscriversi alla CorriMutina, la corsa podistica non competitiva aperta a tutti gli appassionati del mondo sportivo di base, alle famiglie e alle scuole in programma a Modena domenica 10 novembre.

I singoli si possono iscrivere negli uffici dell’associazione Aics, in via Emilia ovest 119 (telefono 059 6231089), al Csi di via Caravaggio 71 (059 395357) e all’Uisp di via IV Novembre 40h (059 348811), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Tutti gli interessati possono perfezionare l’iscrizione anche nei negozi Run & Fun di strada Morane 366, Lupo Sport di via Giardini 507 e Tempo Run di via Autodromo 34, oltre che direttamente il giorno della manifestazione, in piazza Grande, fino a mezz’ora prima della partenza programmata per le ore 9.30.

La quota di iscrizione è di 2,5 euro.

Le iscrizioni per scuole e gruppi podistici aprono, invece, lunedì 4 novembre. I gruppi si possono iscrivere negli uffici dell’associazione Aics, in via Emilia ovest 119 (telefono 059 6231089), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

Le premiazioni si svolgeranno in piazza Grande al termine della camminata e diversi sono i riconoscimenti previsti: ogni partecipante, per esempio, riceverà una tazza in Pvc riciclata personalizzata col logo di Corrimutina (ne sono garantite 5mila), un buono spesa Coop di 5 euro e un buono per ritirare una piazza presso Italpizza.

Premi speciali sono riservati, poi, a 30 gruppi podistici con almeno 10 partecipanti, mentre alle prime 30 scuole classificate (presenti con un minimo di 30 partecipanti) verrà consegnata una gift card Decathlon.

Sul portale online Modenacorre.it, infine, saranno pubblicati servizi fotografici e video liberamente scaricabili da tutti. Per ogni informazione è attivo il sito www.Corrimutina.it e le pagine Facebook ed Instagram della manifestazione.