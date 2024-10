Tornano gli appuntamenti culturali con la rassegna “Il Tè delle 5”, organizzati dall’associazione artistica INarte, in collaborazione con l’associazione fotografica Framestorming e il circolo culturale Nuraghe Pinuccio Sciola e con patrocinio del Comune di Fiorano Modenese.

Domenica 3 novembre, alle ore 17.00, Berto Gavioli presenta il suo romanzo “La casa in città”, edito da Pendragon. Converserà con lui Tina De Falco. Accompagnamento musicale a cura di Elena Montorsi.

Un omicidio “eccellente” insanguina Modena nei primi anni Ottanta. In parallelo all’indagine, si sviluppa una storia che inizia quarant’anni prima: quella di una famiglia trasferitasi da Concordia sulla Secchia in città. Una piccola epopea privata fatta di umanissimi stati d’animo, difficoltà, aspirazioni, egoismi e meschinità senza però mai intaccare l’indistruttibile attaccamento ai propri affetti. Le vicende dei protagonisti si intrecciano con la storia italiana del secondo dopoguerra: dalle prime elezioni politiche a suffragio universale, alla costituzione e progressivo sfaldamento dei due blocchi impegnati nella Guerra Fredda, passando per gli anni ruggenti del “miracolo economico”, fino alla tragedia delle Brigate Rosse.

Martedì 5 novembre, sempre alle ore 17.00, Anna Vera Viva, autrice del romanzo “Malammore- Una chimera tra i vicoli di Napoli”, edito da Garzanti, converserà con Tina de Falco. Accompagnamento musicale a cura di Edda Chiari.

Da molti anni Antonio Capasso è Brunella, una drag queen. Quando il suo corpo viene trovato senza vita nel suo appartamento del Rione Sanità, appare chiaro che non si tratta di morte naturale. Ancora una volta padre Raffaele, ritornato dopo quarant’anni nel quartiere, si troverà coinvolto in un’indagine complicata che lo porterà a nuovi scontri con il fratello Peppino, il boss del rione, e a nuovi incontri con un’umanità piena di miserie che si nasconde dietro la facciata di una vita borghese. Ancora una volta, grazie al suo intuito e all’aiuto prezioso della sua perpetua, scoprirà chi è l’assassino.

I due incontri si svolgeranno a Villa Cuoghi, in via Gramsci 32 a Fiorano Modenese, l’ingresso è libero e gratuito. Al termine delle presentazioni il consueto rito del tè.