L’Unione di Terre di Castelli è uno dei 13 enti regionali che, grazie ai fondi europei della Regione Emilia-Romagna e al supporto di AESS (Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile), partecipano ai LAB.T.E.C., incontri informativi destinati alla cittadinanza, il cui obiettivo è attivare una riflessione sulla transizione energetica, sulle opportunità ad essa legate e sul contributo attivo che ognuno può dare a questo importante processo di decarbonizzazione e contrasto al cambiamento climatico.

L’incontro “Condividere energie localmente: istruzioni per l’uso” promosso dall’Unione sarà diffuso, ossia verrà realizzato in tre diversi momenti e comuni (Vignola, Guiglia, Castelnuovo Rangone), di modo da poter estendere al maggior numero possibile di cittadini e cittadine l’invito all’adesione.

La partecipazione agli incontri è gratuita e aperta a tutti e tutte, in uno dei seguenti giorni:

4 novembre ore 20-22, Sala Consiliare, Via Giovan Battista Bellucci 1, Vignola

11 novembre ore 20-22, Sala degli Scolopi, Via di Vittorio 12, Guiglia

19 novembre ore 20-22, Sala Consiliare, Via Roma 1, Castelnuovo Rangone

Perché il LAB.T.E.C.?

Il LAB.T.E.C. di Unione Terre di Castelli è uno strumento che si inserisce nel piano di azioni già messe in campo dall’Amministrazione comunale a sostegno della transizione energetica del territorio, a cui si aggiunge un tassello in più: il coinvolgimento attivo di cittadini/e, associazioni e imprese del territorio che, in occasione di tre incontri ripetuti in diversi quartieri della città, potranno dialogare con esperti del settore sui temi del risparmio e dell’efficienza energetica, ponendo eventuali domande e confrontandosi in un dibattito aperto e condiviso.

Le informazioni sul laboratorio territoriale e sui temi ad esso legati, saranno comunicate attraverso un bollettino informativo – il Bollettino di Comunità – pubblicato sul sito web del Comune.

Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile scrivere a labtec@aessenergy.it

