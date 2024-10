Sabato 2 novembre, giornata dedicata alla commemorazione dei defunti, verranno deposte corone per commemorare i Caduti nel Chiostro della Basilica di Santo Stefano e al Sacrario di piazza Nettuno, cui seguiranno cerimonie alla presenza di autorità civili e militari ai cimiteri militari polacco e inglese e al monumento Ossario ai Caduti della Grande Guerra in Certosa.

Agli appuntamenti saranno presenti rappresentanti dell’Amministrazione comunale e i Gonfaloni di Comune e Città metropolitana di Bologna.

Questo il programma delle cerimonie

Alle 8.45, all’interno del Chiostro della Basilica di Santo Stefano, sarà deposta una corona alla lapide che ricorda i bolognesi caduti durante la Prima guerra mondiale, a seguire la Messa.

Alle 10.45, in piazza Nettuno, saranno deposte corone al Sacrario dei Caduti, alla lapide dei Gruppi di combattimento, alla lapide Anei. Sarà presente il Sindaco di Bologna.

Alle 11, Messa e deposizione di corone al cimitero di guerra Polacco e al cimitero di guerra Britannico, in via Dozza.

Alle 11.45, deposizione di corone al monumento Ossario ai Caduti della Grande guerra al cimitero della Certosa.

Alle 12, Messa e deposizione di corone al cimitero di guerra Polacco e alle 13 al cimitero militare Britannico, in via Dozza.

In concomitanza con i giorni tradizionalmente dedicati alla Commemorazione dei Defunti sono previste aperture straordinarie, dalle 8 alle 18, e servizi dedicati ai visitatori dei cimiteri della Certosa e Borgo Panigale, fino a domenica 3 novembre.

In occasione della festa di Ognissanti, Bologna Servizi Cimiteriali lancia la candidatura della Certosa, Cimitero monumentale e storico dell’Emilia-Romagna, a I Luoghi del Cuore, il censimento patrimonio culturale promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano.

Tutte le informazioni sul sito di Servizi cimiteriali:

https://www.bolognaservizicimiteriali.it/Orari-speciali-e-funzioni-religiose-per-la-Commemorazione-dei-Defunti

Anche quest’anno, il servizio di trasporto pubblico Tper diretto al cimitero della Certosa è stato potenziato: fino a domenica 3 novembre sarà attiva la linea 76 da piazza San Francesco per il cimitero della Certosa. Tutte le informazioni sul sito di Tper: https://www.tper.it/cimiteri2024