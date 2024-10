Ieri sera poco prima delle 20:00, in via Gazzo a Castelnovo Sotto, un’autovettura Renault condotta da un 43enne di Poviglio, è venuta a collisione con una bicicletta in sella alla quale si trovava un 19enne straniero domiciliato a Castelnovo Sotto. Il 19enne, rovinato a terra, è stato soccorso dai sanitari inviati dal 118 e trasportato all’ospedale di Reggio Emilia in codice di massima gravità. Le esatte cause del sinistro sono al vaglio dei carabinieri della stazione di Poviglio.