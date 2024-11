Il premio Ambasciatore del Gusto di Sciocola’ è stato consegnato nelle mani di un guru dell’alta pasticceria mondiale, Iginio Massari. Un premio che si aggiunge all’ormai più di 1000 tra concorsi, premi e riconoscimenti nazionali e internazionali. L’ultimo di una lunga carriera ma che lo rende orgoglioso.

“Solo attraverso i riconoscimenti possiamo portare avanti la nostra professionalità, solo attraverso le premiazioni possiamo avere una legittimazione del nostro valore” – racconta orgoglioso Iginio Massari – “Sono fiero di essere stato scelto come rappresentante del Gusto, che spesso, anche a livello alimentare, è soggettivo, quindi questo riconoscimento per me ha un valore ancora superiore”.

Con 250 dipendenti e 6 negozi e l’ambizione è crearne di nuovi, ma rispettando sempre le materie prime e le eccellenze del territorio, Iginio Massari si dichiara un “nazionalista”. “Usiamo solo prodotti italiani e stiamo virando nella scelta solo sul bio, un passo alla volta possiamo migliorare tutto il comparto produttivo italiano” – spiega Iginio Massari. “Quello di Modena è un territorio dalla grande competitività, e se un uomo non ha ambizione non può crescere. Il mio motto è “ricerca la perfezione e non smettere mai”. E se si cade, bisogna rialzati più forte di prima. Ripartire e non piangersi mai addosso” – continua il maestro Massari – “Io di tradizionalista non ho proprio niente, a 55 anni ho deciso di cambiare tutti gli impasti del panettone, perché non si è mai arrivati”.

Giacomo Bellantoni, artista specializzato in cioccolateria e titolare della Bellantoni Cioccolato di Santa Rufina (Ri), parte della Confederazione Pasticceri Italiani confederazione Lazio (Compait), è invece il giovane coronato per il premio Pietro Piccagliani, in memoria del grande pasticcere e cioccolatiere carpigiano. Un premio sentito e voluto da Stefano Pelliciardi, titolare di SGP Grandi Eventi e organizzatore di Sciocola’. “Questo premio è la coronazione di un sogno, nato da quando sono in fasce, una vita dedicata al cioccolato. Solo nel 2020 abbiamo vinto 10 medaglie (4 gold, 3 silver, 3 bronze) agli International Chocolate Awards e dal 2020 a oggi abbiamo collezionato in tutto 44 medaglie. Nel 2023 abbiamo inaugurato la prima Boutique Bellantoni Cioccolato nel cuore del centro storico di Rieti. Ma il sogno è quello di creare questi showroom in tutto il mondo, a partire da Roma verso tutto il mondo, specializzate in cioccolato e gelato ma anche pasticceria e monoporzioni”.

Un premio che viene dedicato alle nuove generazioni e in particolare a Giacomo Bellantoni che, con momenti di grande sacrificio, insieme a dedizione e passione, rappresenta l’essenza dell’artigianalità italiana, per arrivare al successo. Durante la presentazione sono state presentate una serie di dragées di cioccolato, signature di Giacomo Bellantoni, come il pinolo toscano al cioccolato bianco con camomilla di Amatrice che da solo ha vinto 8 medaglie, di cui molte per l’innovazione e un pepe rosa ricoperto di cioccolato al latte del Perù del 2022.