Si informa che, a causa di uno stato influenzale che ha colpito LUCIANO LIGABUE, i concerti previsi all’Europauditorium di BOLOGNA, domenica 3 novembre, al Teatro Municipale di PIACENZA e lunedì 4 novembre al Teatro Sociale di MANTOVA sono rimandati al 22 novembre a MANTOVA e al 28 novembre a PIACENZA.

La data di recupero del concerto di BOLOGNA verrà comunicata a breve.

Il tour riprenderà il 6 novembre dal Teatro Ponchielli di CREMONA.

Di seguito le prossime date del tour, prodotto e organizzato da Friends&Partners e Zoo Aperto:

6 novembre 2024 – CREMONA – Teatro Ponchielli

– – Teatro Ponchielli 7 novembre 2024 – PARMA – Teatro Regio

– – Teatro Regio 9 novembre 2024 – LUGANO (Svizzera) – Teatro Lac

– (Svizzera) – Teatro Lac 11 novembre 2024 – TORINO – Teatro Regio

– – Teatro Regio 12 novembre 2024 – NOVARA – Teatro Coccia

– – Teatro Coccia 14 novembre 2024 – SANREMO (Imperia) – Teatro Ariston

– (Imperia) – Teatro Ariston 16 novembre 2024 – GENOVA – Teatro Carlo Felice

– – Teatro Carlo Felice 18 novembre 2024 – COMO – Teatro Sociale

– – Teatro Sociale 19 novembre 2024 – VERCELLI – Teatro Civico

– – Teatro Civico 22 novembre 2024 – MANTOVA – Teatro Sociale ( recupero del 4 novembre )

– – Teatro Sociale ( ) 23 novembre 2024 – UDINE – Teatro Nuovo Giovanni Da Udine

– – Teatro Nuovo Giovanni Da Udine 25 novembre 2024 – TRIESTE – Teatro Rossetti

– – Teatro Rossetti 27 novembre 2024 – MILANO – Teatro Arcimboldi

– – Teatro Arcimboldi 28 novembre 2024 – PIACENZA – Teatro Municipale ( recupero del 3 novembre )

BOLOGNA – Teatro Europauditorium (a breve la nuova data)

I biglietti acquistati per i concerti di Bologna, Piacenza e Mantova resteranno validi per le nuove date. Qualora lo si desiderasse, è possibile chiedere il rimborso per tali date entro il 15 novembre .

Maggiori informazioni su www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it