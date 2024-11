Hanno usato picconi per sfondare la vetrata del negozio Cicli Iotti di Scandiano e cesoie per tagliere le catene a cui erano state assicurate dal proprietario tre costose e-bike proprio per evitare di essere rubate. É successo questa notte, intorno alle 00.30 a Scandiano. Per garantirsi la fuga con la refurtiva la banda ha usato una BMW X3 rubata poco prima.

L’allarme dato da un cittadino al 112 dei carabinieri ha mandato all’aria il piano dei componenti della “banda della bici” sebbene fossero riusciti a sottrarre tre costose e-bike del valore complessivo di oltre 15.000 euro. Il rapido intervento dei carabinieri di Scandiano, infatti, ha consentito ai carabinieri di intercettare i ladri in fuga che sono stati inseguiti sino a Chiozza quando i malviventi hanno maldestramente imboccato una strada che li ha condotti sino alla ferrovia dove sono entrati e dove sono scesi dall’auto proseguendo la fuga a piedi.

Il traffico ferroviario non ha subito rallentamento per l’assenza di treni in transito. Le indagini ora proseguono per identificare i 5 componenti della banda che, nonostante le ricerche immediatamente scattate in tutto il comprensorio ceramico, sebbene a mani vuote sono riusciti a dileguarsi. I danni cagionati al commerciante per perpetrare il furto sono in corso di quantificazione.