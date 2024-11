Le segreterie territoriali di Bologna e Ferrara delle OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-UILT, FAISA-CISAL, UGL-FNA hanno comunicato l’adesione allo sciopero nazionale di 24 ore senza il rispetto delle fasce di garanzia, con manifestazione nazionale, di tutte le lavoratrici e lavoratori dipendenti delle imprese cui si applica il CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità TPL) proclamato dalle segreterie nazionali degli stessi sindacati per venerdì 8 novembre.

Essendo escluse fasce di garanzia, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano dei bacini di Bologna e Ferrara non saranno garantiti nel corso dell’intera giornata di venerdì 8 novembre.

Anche il servizio “Marconi Express”, per effetto dell’adesione dei lavoratori allo sciopero, potrà anch’esso non essere garantito per tutto il corso dell’intera giornata.