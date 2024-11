Ha profondamente scosso la città la notizia della morte di Franco Vantaggi, a lungo Direttore di Assospiastrelle e poi di Confindustria Ceramica. Classe 1940, romano di nascita ma sassolese di adozione (entrò in Assopiastrelle nel 1974, come funzionario) Vantaggi ha legato il suo nome in modo indissolubile alla storia del distretto ceramico.

Si è spento presso l’ospedale di Sassuolo, dove era ricoverato da venerdì e dove è già allestita la camera ardente. Lascia la moglie Concetta, i figli Valeria, Giovanni e Michele. Domani – presso il Duomo di San Giorgio alle 18:30 – il rosario; martedì alle 15:30, sempre in Duomo, le esequie.