Un incendio, le cui cause potrebbero essere elettriche, ieri sera poco prima della mezzanotte ha interessato un chiosco gelateria situato in via Laura Bassi Veratti, civico 20 a Bologna. Sono intervenute squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Lazzaro e funzionario di servizio dalla sede Centrale. Non si segnalano feriti. Sul posto anche la Polizia di Stato.