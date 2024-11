«Gli errori sono un problema o un’opportunità di apprendimento? Tra congiuntivi erranti e insidiosi participi passati, una celebrazione della creatività che nasce dall’imperfezione»: si inscrive perfettamente nel titolo-tema Errors/Errori del Reggio Film Festival 2024 il dialogo che martedì 5 novembre alla Multisala Novecento di Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, vedrà protagoniste la popolare sociolinguista Vera Gheno e la storica e ricercatrice indipendente Vanessa Roghi.

Dopo l’incontro, dal titolo La grammatica degli errori, sarà presentata una selezione ufficiale di cortometraggi internazionali in concorso, dalle sezioni Errori e Spazio Libero.

Verranno anche proiettati due brevi spot d’autore provenienti dall’archivio storico del Parmigiano reggiano: uno avrà per protagonista Francesco Mulé, l’altro sarà un Carosello animato.

Vera Gheno, sociolinguista, ha collaborato per 20 anni con l’Accademia della Crusca. Dopo 18 anni da contrattista in vari atenei, dal 2021 è ricercatrice all’Università di Firenze. Ad aprile 2024 è uscito Grammamanti. Immaginare futuri con le parole, per Einaudi, la sua sedicesima monografia. Conduce, per Il Post, il podcast Amare Parole. Si occupa prevalentemente di comunicazione digitale, questioni di genere, diversità, equità e inclusione.

Vanessa Roghi, storica e ricercatrice indipendente, per Laterza ha pubblicato La lettera sovversiva. Da don Milani a De Mauro, il potere delle parole (2017), Piccola città. Una storia comune di eroina (2018) e Lezioni di Fantastica. Storia di Gianni Rodari (2020), Il passero coraggioso. Cipì, Mario Lodi e la scuola democratica. Per Sellerio Un libro d’oro e d’argento. Intorno alla Grammatica della fantasia di Gianni Rodari (2024). Per Mondadori ha scritto Eroina. Dieci storie italiane (2022) e il recentissimo La parola femminista. Una storia personale e politica (2024).

Inoltre nel pomeriggio, alle ore 16.30 al DAR Unibo in via Barberia 4 a Bologna, il Reggio Film Festival parteciperà a un incontro sulla distribuzione cinematografica, realizzato in collaborazione con il Festival Mente Locale – Visioni sul territorio.

La Multisala Novecento si trova in via del Cristo 5 a Cavriago (RE).

Ingresso libero e gratuito.

Info sul Reggio Film Festival e programma completo: http://www.reggiofilmfestival.it/.