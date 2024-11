Cielo in prevalenza sereno; sulla pianura e nelle valli visibilità ridotta al mattino e nelle ore serali per la formazione di foschie e nebbie, poi in sollevamento e dissolvimento.

Temperature minime attorno a 10 gradi, di qualche grado inferiori nelle aree esterne ai principali centri urbani; massime in lieve diminuzione con valori attorno a 18 gradi. Venti deboli, di direzione variabile. Mare poco mosso.

(Arpae)