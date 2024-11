Parte domani, martedì 5 novembre, un nuovo ciclo di incontri dal titolo “GENITORI SI CRESCE”, organizzato dal Centro Famiglie Bassa Reggiana e rivolto a genitori e famiglie di bambini fino a 1 anno. Sono condotti dalla psicologa del Centro per le Famiglie dott.ssa Marisa Menzà e dalla pedagogista del Centro per le Famiglie dott.ssa Stefania Pizzetti e si terranno ogni martedì alle ore 9.30 presso la sede del Centro per le Famiglie in via Mascagni 13 a Novellara.

La partecipazione è gratuita con iscrizione sempre aperta ed è possibile partecipare insieme ai bambini.

Ecco gli appuntamenti in rassegna:



5 novembre 2024

IL SONNO NEL PRIMO ANNO DI VITA



12 novembre 2024

ALLATTAMENTO: NUTRIMENTO E ATTACCAMENTO

con la partecipazione dell’ostetrica Ausi dott.ssa Valentina Bassoli



19 novembre 2024

SVEZZAMENTO: COME AFFRONTARLO AL MEGLIO con la partecipazione di un/una pediatra di libera scelta del Distretto di Guastalla



26 novembre 2024

RIENTRO AL LAVORO: COME GESTIRE IL DISTACCO



3 dicembre 2024

LEGGIAMO UN LIBRO? STORIE, EMOZIONI E RELAZIONE con la partecipazione delle bibliotecarie della biblioteca comunale di Novellara



10 dicembre 2024, ore 18

COME NASCE UN PAPÀ



Per informazioni: 3351415137 – centrofamigliebr@gmail.com