Quando debuttò nel 2009 fornì un valido, e gratuito mezzo per fornire ai residenti di Correggio e frazioni una connessione internet HiperLan/WIFI altamente performante per l’epoca. Un servizio che ha continuato a offrire anche nei quindici anni successivi, pur in uno scenario di grande evoluzione tecnologica che l’ha reso via via sempre meno in linea con le necessità di aziende e famiglie. A fine anno va meritatamente in pensione.

Si tratta di Correggio Wireless, servizio di connessione internet attivato quindici anni fa per la prima volta, in forma sperimentale, dalla Spal di Correggio che permetteva di avere connettività HiperLAN gratuita in zona residenziale – con l’acquisto una tantum di una antenna-ricevitore da installare sul tetto delle abitazioni – e connettività WIFI in zone del centro città direttamente tramite hotspot.

Il servizio, inizialmente pensato come sperimentazione di alcuni anni, è sistematicamente stato rinnovato di anno in anno grazie all’impegno economico di Spal e alla risposta positiva di centinaia di utenti che, grazie all’antenna installata su case e condominio, ricevevano il segnale che veniva rilanciato a tutti gli alloggi garantendo una connessione internet dove non arrivava la rete.

Nel corso degli anni la tecnologia ha fatto passi da gigante portando a uno sviluppo considerevole della copertura del territorio, dapprima tramite HiperLAN /WIFI ad oggi tramite Fibra, e soprattutto determinando una forte riduzione dei costi di connessione, a beneficio degli utenti. Parallelamente a questo sviluppo tecnologico e alla diminuzione dei costi di connessione, si è assistito a una progressiva drastica riduzione degli utilizzatori del servizio “Correggio Wireless”, risultando a oggi collegati solo qualche decina di utenti.

Il servizio, che avrebbe dovuto restare attivo, sempre a titolo gratuito, solo per qualche anno, è stato di volta in volta prorogato dall’azienda che ha deciso oggi di spegnerlo definitivamente il 31 dicembre 2024, in quanto non più aggiornato con le tecnologie odierne.

Al momento risultano esserci attive solo qualche decina di utenze su Correggio Wireless (HiperLAN), utenze che non riceveranno più il segnale gratuito a partire dal prossimo anno. Per venire incontro agli utenti che dovranno aggiornare il proprio sistema di connessione, Comune e Spal hanno deciso di fornire a titolo gratuito, a chi ancora fa uso di Correggio Wireless, un router WIFI portatile, la cosiddetta “saponetta wifi”, con un abbonamento valido per tutto il 2025.

Per richiedere il router WIFI occorre presentarsi all’ufficio URP con l’autocertificazione di residenza (il relativo modello è scaricabile dal sito del Comune di Correggio) e il contratto di abbonamento al servizio di Correggio Wireless entro la data del 31 gennaio 2025.