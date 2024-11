Da mercoledì 6 a domenica 10 novembre è in programma a BolognaFiere la manifestazione Eima 2024. Il settore Mobilità del Comune di Bologna ha emanato un’ordinanza che istituisce specifici provvedimenti funzionali alle esigenze dell’evento. Qui l’ordinanza sul traffico

Regolamentazione della viabilità e della sosta dalle 7 alle 20 dal 6 al 10 novembre

Per limitare il flusso veicolare in viale Aldo Moro, i veicoli che da via Michelino si immetteranno in viale Europa, avranno l’obbligo di svolta a destra, eccetto i bus di linea Tper e taxi. Anche i veicoli che da via Della Repubblica si immetteranno in viale Aldo Moro, avranno l’obbligo di svolta a destra, eccetto i taxi. Gli incroci saranno presidiati dalla Polizia Locale dalle 8,30 alle 10,30 e dalle 17 alle 19.

Per limitare il flusso veicolare in viale Aldo Moro, dalle 8,30 alle 10,30 e dalle 17 alle 19, verranno chiuse in entrambi i sensi di marcia della tangenziale le rampe di uscita n. 8 che immettono in viale Europa, direzione centro. La chiusura delle rampe verrà effettuata a cura della Società Autostrade S.p.A.

Autostrade S.p.A. aprirà quattro varchi di accesso del casello Bologna Fiera tutti i giorni di manifestazione a partire dalle 15,30.

Inoltre, la Polizia Stradale garantirà il presidio al casello autostradale in tutte le giornate di manifestazione.

Ai bus turistici e alle navette bus, verrà vietata la sosta in via Stalingrado, da Piazza Costituzione fino agli svincoli della tangenziale 7/7bis, in entrambi i sensi di marcia. Verrà inoltre istituito, sempre per i pullman turistici e veicoli privati, il divieto di transito e sosta in Piazza Costituzione. L’accesso alla piazza sarà consentito solo a bus di linea, taxi e agli autorizzati indicati nell’ordinanza.

I pullman turistici dotati di apposito contrassegno identificativo (rilasciato da BolognaFiere) che effettuano il servizio di trasporto dagli alberghi cittadini, avranno la sosta riservata in via Felicori per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico dei passeggeri.

Potenziamento bus Tper

Le linee 28 e 35 di Tper saranno attive e potenziate fino alle 20,30 con una frequenza di circa 5 minuti. Bolognafiere attiverà un servizio navetta per il trasporto dall’aeroporto alla fiera dei visitatori già in possesso di biglietto per EIMA.

Il parcheggio auto del Parco Nord verrà collegato all’ingresso Michelino con la navetta Tper 947

Il People Mover garantirà il servizio regolare con due navette dalle 6 alle 22.

Al fine di ridurre i tempi di percorrenza per i taxi dalla stazione ferroviaria a Piazza della Costituzione, è stata realizzata una nuova corsia preferenziale in via Donato Creti. Anche la corsia preferenziale sarà sarà presidiata dalla Polizia Locale dalle 8,30 alle 10,30 e dalle 17 alle 19.