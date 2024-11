La nuova stagione teatrale del Boiardo di Scandiano, curata da ATER Fondazione, prende il via con una sonorizzazione nell’ambito del progetto BIGLIA – palchi in pista, il circuito ATER Fondazione dedicato alla musica dal vivo. Mercoledì 6 novembre i cinque musicisti del Collettivo Soundtracks si cimenteranno con l’opera simbolo del cinema espressionista tedesco: Il gabinetto del dottor Caligari di Robert Wiene (1920) con la partecipazione di Stefano Pilia (noto chitarrista e compositore, membro degli Afterhours).

“Il Gabinetto del Dottor Caligari” (Robert Wiene, 1920) è un classico della cinematografia dell’inizio del secolo scorso pellicola simbolo del cinema espressionista tedesco, capace di gettare lo spettatore in un continuo gioco a scatole cinesi, asfissiante e distorto quanto le sue inquadrature e scenografie. Alla fiera della tranquilla Holstenwall giunge un misterioso signore, il Dottor Caligari, per presentare il sonnambulo Cesare capace, se risvegliato, di predire il futuro delle persone. Nella cittadina si succedono una serie di cruenti omicidi, di cui il sonnambulo è il principale sospettato. Tuttavia, nulla è come sembra, e diventa sempre più difficile distinguere l’allucinazione dalla realtà.

Il progetto “Soundtracks – Musica da Film” è un programma di residenza artistica promosso dal Centro Musica del Comune di Modena, con la direzione artistica di Corrado Nuccini (Giardini di Mirò) e con il contributo della Regione Emilia-Romagna – legge regionale per lo sviluppo del settore musicale. I cinque artisti che fanno parte del Collettivo Soundtracks 2024 sono: Maru Barucco (Live Electronics), Antonio Maria Rapa (Batteria), Lorenzo Saini (Basso/Violoncello/Synth), Alessandro Trabace (Violino/Armonium), Lorenzo Valdesalici (Chitarra).

BIGLIA – palchi in pista è il circuito ATER Fondazione dedicato alla musica dal vivo riunisce nell’ottica di una programmazione artistica condivisa tre live club della regione (Locomotiv Club di Bologna, Bronson di Ravenna, OFF di Modena) e quattro cinema-teatri del Circuito Regionale Multidisciplinare (Salone Snaporaz di Cattolica, Cinema Teatro Mac Mazzieri di Pavullo Nel Frignano – MO, Cinema Teatro Boiardo di Scandiano – RE, Teatro Petrella di Longiano – FC). Un percorso che, a quattro anni dalla sua nascita, si consolida come vero e proprio inedito anche nel panorama nazionale per aver introdotto un tipo di rapporto tra locali, teatri e istituzioni del tutto avanguardistico.

