Giovedì 7 novembre presso l’Auditorium Biagi di Salaborsa (piazza del Nettuno, 3 – Bologna), si terrà un panel di discussione e confronto sullo stato dell’arte, le opportunità e le prospettive dell’industria dei videogiochi in Italia. Un confronto a più voci sull’industria videoludica italiana e le sue prospettive di crescita, con un focus specifico sulle opportunità offerte dal bando MEDIA di Creative Europe specifico per i videogames.



Nel pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30, grazie alla presenza dell’Ufficio MEDIA Creative Europe di Torino sarà infatti possibile accedere all’Info Desk per avere un primo orientamento sul bando di Creative Europe “Video games and immersive content development”, aperto dal 1° ottobre 2024 al 12 febbraio 2025. Per fissare un appuntamento scrivere a torino@europacreativa-media.it, specificando il nome dello studio, la motivazione della richiesta ed eventuali esigenze di orario.

L’appuntamento è anche l’occasione per annunciare i vincitori della quarta edizione di Bologna Game Farm, per la prima volta aperto agli studi di tutta Italia, in collaborazione con la Casa delle tecnologie Emergenti (CTE COBO) di Bologna, progetto del Comune di Bologna e della Città Metropolitana realizzato grazie al contributo del MIMIT con un’ampia rete di partner. Il bando assegna contributi a fondo perduto in forma di rimborsi spese a imprese e liberi professionisti per lo sviluppo di videogiochi business to consumer (B2C) per duecentomila euro.

Oltre al contributo, i vincitori saranno supportati attraverso un percorso di accelerazione costruito in collaborazione con IIDEA, l’Associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia. La sede dell’acceleratore di Bologna Game Farm si trova presso le Serre di ART-ER ai Giardini Margherita di Bologna, uno spazio suggestivo e funzionale dedicato a startup innovative e hub dell’ecosistema regionale a supporto della creazione d’impresa.

Bologna Game Farm è l’acceleratore per il settore videoludico promosso da Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna, un’iniziativa coordinata dal Comune di Bologna e realizzata con ART-ER nell’ambito delle azioni di sostegno alle industrie culturali e creative, in collaborazione con IncrediBOL! e con il supporto tecnico di IIDEA, Italian Interactive Digital Entertainment Association. Un progetto in crescita: le prime tre edizioni hanno selezionato e accelerato con successo dodici team di sviluppo composti da imprese e liberi professionisti dell’Emilia Romagna; tre di loro hanno già firmato un accordo di publishing e gli altri stanno proseguendo con lo sviluppo in ottica di autopubblicazione.

Bologna Game Farm ha dato anche l’impulso per la nascita e il consolidamento di un ecosistema regionale a supporto del settore videoludico: la creazione di corsi ITS biennali specifici per formare figure professionali in ambito gaming, le partnership con Unibo, Unimore, ABABO e aziende private del settore lo rendono un progetto unico nel suo genere. Inoltre, grazie alla costante partecipazione a fiere internazionali di settore, Bologna Game Farm è entrata a far parte di network internazionali formati da altri incubatori e acceleratori, con riunioni costanti di confronto e sessioni di cross pitching fra i team accelerati da BGF e quelli di altri acceleratori.