Prendono il via il 6 novembre quattro appuntamenti con la letteratura al Salotto Regina in via XX settembre a Sassuolo.

Ogni mercoledì del mese di novembre alle 20,30 si terrà infatti un appuntamento della rassegna “Tra le righe”, che presenterà quattro libri, dando la possibilità al pubblico di conversare con gli autori, tutti locali.

Si comincia mercoledì 6 novembre con “Il volo in una stanza”, di Lucia Ballerini, che scrive poesie dall’adolescenza. Ha tenuto reading al pubblico anche in forma teatrale. Ha pubblicato 6 raccolte di poesia, con editori diversi.

Il 13 novembre Geraldina Gottardi presenta il suo secondo romanzo, “Il Privilegio” (Edizioni Effetto). Ha esordito nel 2017 con “Il campo di papaveri”. Nel 2018 il romanzo ha ottenuto la Menzione di Merito al 4° Premio Internazionale “Salvatore Quasimodo”; nel 2019 è stato finalista al Premio Nazionale di Narrativa e Saggistica “Il Delfino”.

Il 20 novembre si prosegue con il romanzo “La nostra notte deve ancora cominciare” (Incontri Editrice) di Gabriele Bassanetti. Ha svolto per molti anni la professione giornalistica, scrivendo per quotidiani, settimanali, riviste di ceramica e musica. Il suo primo romanzo è ambientato nell’America degli anni ’80 e dedicato alla musica di Springsteen e al sogno americano.

Si chiude il 27 novembre con “I fantasmi della fabbrica alta” di Massimo Bernardi. Nato a Modena, dove tuttora vive, nel 1970, è laureato in biologia ma le sue passioni sono sempre state la fotografia e la scrittura. Ha pubblicato sei libri di narrativa. “I fantasmi della fabbrica alta” (Edizioni Bertoni) ha ricevuto il premio come miglior romanzo storico-fantastico al concorso “Firenze in letteratura” 2021.