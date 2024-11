“Una Cena con il Cuore”, il cui ricavato andrà a favore sarà a sostegno della Fondazione Gli Amici di Luca Casa dei Risvegli Luca De Nigris, rivolta alle persone con gravi cerebrolesioni, in stato vegetativo o con esiti di coma.

È la cena solidale che CNA Bologna organizzerà nella piazza coperta della Sala Borsa giovedì 12 dicembre alle ore 20.30.

Durante la serata è previsto l’ntervento dell’artista Alessandro Bergonzoni.

La partecipazione alla “Cena con il Cuore” avrà un costo di 100 euro a persona, sono già numerose le aziende che stanno sostenendo questa iniziativa solidale.

Non è la prima cena e iniziativa solidale organizzata in questi anni da Cna Bologna, la solidarietà è un valore “sensibile” a cui l’Associazione non ha mai voluto rinunciare in questi anni.

“La Cena con il Cuore nel periodo natalizio sta diventando una tradizione per CNA Bologna. Dopo Ageop e Antoniano, quest’anno la dedichiamo alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris – spiega Antonio Gramuglia, Presidente CNA Bologna -. Negli scorsi anni i nostri associati hanno partecipato con entusiasmo, è una testimonianza di come la solidarietà sia un valore importante per il ‘sistema’ CNA: imprese, pensionati, cittadini e collaboratori. E’ anche un modo per stringersi assieme in anni molto difficili tra pandemie, guerre e alluvioni: fare comunità, avere obiettivi comuni, passare una bella serata con buon cibo, sostenere associazioni storiche che fanno del bene, tutto questo ci dà forza e rende ancora più preziosa l’azione di CNA. In un momento storico importante, visto che il prossimo anno celebreremo gli 80 anni della nostra Associazione”.

Chi è interessato a partecipare alla cena solidale di CNA ed a sostenere la Fondazione Gli Amici di Luca Casa dei Risvegli Luca De Nigris, può entrare nel sito internet www.bo.cna.it