Sabato 9 novembre, alle ore 17.00, i comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e Sassuolo organizzano un incontro pubblico sui lupi, per fare chiarezza sugli avvistamenti di questi animali in pianura, avvenuti anche di recente.

A Casa Corsini, in via Statale 83 a Spezzano, saranno presenti Luigi Molinari del Wolf Apennine Center (parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano) e Sonia Braghiroli del settore Attività Faunistiche della Regione Emilia Romagna, per aiutare a capire meglio cosa vuole dire la presenza di lupi sul nostro territorio e quali comportamenti tenere, in base ad evidenze scientifiche.

L’incontro “Al lupo, al lupo” è aperto a tutti, l’ingresso è libero e gratuito.