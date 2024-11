Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 6 alle 6:00 di giovedì 7 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Firenze.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: per chi è diretto verso Firenze: uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto, percorrere il Ramo Verde, la Tangenziale di Bologna verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli ed entrare alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio; per chi è diretto verso Casalecchio di Reno: uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde, la Tangenziale di Bologna verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e uscire allo svincolo 1 Nuova Bazzanese.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività connesse ai lavori di ampliamento alla quarta corsia, dalle 22:00 di giovedì 7 alle 6:00 di venerdì 8 novembre, sarà chiusa la stazione di Imola, in entrata in entrambe le direzioni – Bologna e Ancona.

In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso Bologna: Castel San Pietro; verso Ancona: Faenza.