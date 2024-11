Nel pomeriggio di ieri, 4 novembre, due sconosciuti sono entrati in un supermercato del centro sassolese e, con movimenti fortunatamente notati da un addetto alla sorveglianza, iniziavano ad occultare negli abiti ed all’interno dei rispettivi zaini diversi prodotti esposti per la vendita, tra cui superalcolici ed alimentari.

Intuendone l’intento, il sorvegliante telefonava ai Carabinieri della locale Compagnia, e sul posto veniva inviata celermente una pattuglia che individuava e fermava i due uomini, ultracinquantenni italiani senza fissa dimora e con alcuni precedenti penali a carico, mentre gli stessi cercavano di allontanarsi dall’attività commerciale.

La perquisizione eseguita sui due consentiva di rinvenire quanto poco prima asportato, privato delle confezioni e dei dispositivi antitaccheggio per eludere l’allarme alle casse. La refurtiva così recuperata, per un valore complessivo di circa 200 euro, veniva restituita agli aventi diritto.

Tratti in arresto nella flagranza del reato per furto aggravato in concorso, i due uomini venivano condotti nella mattinata odierna al Tribunale di Modena ove il Giudice, dopo aver convalidato la misura precautelare adottata dai militari, disponeva nei confronti di entrambi il divieto di dimora nel comune di Sassuolo.