L’Amministrazione comunale di Guastalla, finita l’allerta meteo che ha colpito i territori reggiani, ringrazia sentitamente tutti coloro che, a vario titolo, si sono messi a disposizione per gestire il periodo di emergenza.

“Nonostante il territorio guastallese non sia stato colpito quanto quelli limitrofi, la preoccupazione e l’attenzione sono state costanti, monitorando ora per ora l’evolversi della situazione, viste le criticità idrauliche dei corsi d’acqua e della situazione intorno a noi. Dopo due settimane di allerta e monitoraggio, finita l’allerta, vogliamo esprimere la nostra gratitudine a tutti coloro che si sono prodigati per essere pronti e attenti nel garantire la sicurezza della nostra comunità. Un ringraziamento speciale va ai dipendenti del Comune di Guastalla, in particolare all’Ufficio Tecnico, per il lavoro scrupoloso e senza sosta nella gestione dell’emergenza e del Centro Operativo Comunale. Grazie alla Polizia Locale dell’Unione Bassa Reggiana per il supporto e la professionalità dimostrati in ogni momento. Grazie al Comitato locale della Croce Rossa Italiana, presente fin dalle prime ore dell’emergenza sul territorio di Cadelbosco. E ultimo ma non ultimo, grazie alla nostra associazione di Protezione Civile “I Ragazzi del Po”, che ha garantito monitoraggi continui e diversi interventi sul territorio, inviando quotidianamente i propri volontari anche nelle zone più colpite. Cogliamo l’occasione per informare che la necessità di rinforzare le attività di Protezione Civile con nuovi volontari è sempre costante. Perciò invitiamo i cittadini, che si sentono di poter dare il loro aiuto, ad iscriversi all’associazione di volontariato, contattandola all’indirizzo email info@protezionecivileguastalla.org”.