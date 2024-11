Gasperini “Mi aspetto il miglior Stoccarda, squadra forte”

STOCCARDA (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Nel dubbio ci aspettiamo il

miglior Stoccarda. Abbiamo tutti ben presente le partite con la

Juventus e con il Real, mi aspetto una squadra forte, compatta e

organizzata, una partita difficile, anche noi cercheremo di

mettere in campo quel momento positivo che stiamo vivendo. I conti sono presto fatti, già si capisce quanto basti poco per risalire o perdere delle posizioni. I due punti che non siamo riusciti a conquistare col Celtic sicuramente pesano, dobbiamo andare a cercarli in tutti i campi. Dobbiamo cercare di fare punti ovunque”. Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini in conferenza stampa alla vigilia del match di domani contro lo Stoccarda. “I due punti che non siamo riusciti a conquistare col Celtic sicuramente pesano, dobbiamo andare a cercarli in tutti i campi. Dobbiamo cercare di fare punti ovunque”, ha aggiunto Gasperini. “Hoeness? Non ho avuto modo di conoscerlo – ha ribadito parlando del tecnico dei tedeschi -, ma ho molto apprezzato quello che hanno fatto anche nella scorsa stagione. Apprezzo molto la sua squadra, è una squadra con la esse maiuscola, gioca compatta e difende con tanti uomini. Mi aspetto una squadra forte e compatta, viene da una vittoria importante a Torino”.

