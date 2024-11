Ultimo appuntamento a Maranello con “Genitori digitali”, ciclo di incontri dedicati a genitori e nonni per esplorare insieme le sfide e le opportunità del mondo digitale e scoprire possibili strategie per un uso sano, consapevole e creativo delle tecnologie: giovedì 7 novembre alle ore 17 alla Biblioteca Mabic un incontro sul tema “Opportunità e rischi del digitale”, per genitori di bambini dai 10 ai 14 anni. Per informazioni e iscrizioni: biblio.maranello@comune.maranello.mo.it, 0536 240028.