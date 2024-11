Dopo il successo delle precedenti tre edizioni, il Mirandola Jazz Festival riprende il suo percorso da venerdì 8 a domenica 10 novembre 2024 dando così l’avvio alla stagione 24 25 dell’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola. Gli eventi si realizzano in collaborazione con le organizzazioni cittadine: Associazione Più Mirandola, La Pica, Fondazione Scuola di Musica C. e G. Andreoli e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, i biglietti sono in vendita da mercoledì’ 30 ottobre. La rassegna fa parte dell’ampio cartellone della stagione teatrale curata da ATER Fondazione in sinergia con l’Amministrazione comunale.

Il programma

Il Mirandola Jazz Festival parte venerdì 8 novembre alle ore 21 con un concerto inedito all’insegna del jazz e della world music che unisce due grandi artisti del panorama musicale internazionale: Clarice Assad (pianoforte e voce) e Gabriele Mirabassi (clarinetto). Nata a Rio de Janeiro, Clarice Assad è figlia di uno dei più noti chitarristi e compositori brasiliani della scena odierna, Sérgio Assad. Immersa nella musica fin da bambina, si esibisce già all’età di 7 anni per poi affermarsi sulla scena internazionale come artista dalla grande versatilità: è pianista, cantante, produttrice e musicista. L’ampia varietà di stili e le tecniche innovative impiegate nelle sue composizioni sono il suo tratto distintivo. Ad affiancarla in questo concerto Gabriele Mirabassi, clarinettista italiano che si muove fra la musica classica e il jazz. Artista versatile, collabora con artisti di ambiti eterogenei e partecipa a progetti di danza, teatro e canzone d’autore. Negli ultimi anni ha inoltre svolto una ricerca approfondita sulla musica strumentale popolare brasiliana e sudamericana in genere.

La rassegna prosegue sabato 9 novembre alle ore 21 con il Trio composto dal pianista e compositore Antonio Faraò, affiancato da Ruben Bellavia alla batteria e Carlo Bavetta al contrabbasso. Farò si è guadagnato un posto fra i grandi nomi del jazz mondiale contemporaneo, con i quali nel corso della sua carriera ha stretto significative collaborazioni artistiche, tra i tanti si citano: DeJohnette, Joe Lovano, Bireli Lagrène, Chris Potter, Benny Golson, Ivan Lins, John Patitucci. Nel concerto verranno passati in rassegna alcuni brani del suo ultimo album, Tributes, pubblicato nel 2024 con la storica etichetta Criss Cross e inciso insieme a due musicisti d’eccezione: il bassista John Patitucci e il batterista Jeff Ballard. Un omaggio – per l’appunto un “tributo” – ai musicisti che maggiormente hanno plasmato e influenzato la sua carriera, come McCoy Tyner e Chick Corea.

Il Festival si chiude domenica 10 novembre alle ore 18:30 con il quartetto formato dal sassofonista e compositore Rosario Giuliani affiancato da Pietro Lussu al piano, Dario Deidda al basso e Sasha Mashin alla batteria. Rosario Giuliani, figura chiave del jazz alla ribalta della scena europea e internazionale, presenterà a Mirandola il suo ultimo album Logbook. Il disco è stato registrato dal vivo al Sounds Jazz Club di Bruxelles nel dicembre 2023 e pubblicato nel 2024 con l’etichetta belga Hypnote Records. La scelta di registrare dal vivo è stata fortemente voluta da Giuliani per catturare l’energia e l’interazione che si crea tra gli artisti e il pubblico durante un concerto; l’album parla proprio di questo: emozioni, incontri, colori, profumi, energia, viaggi e interazioni. Il repertorio in concerto comprende una collezione di brani originali, molti dei quali inediti, creati appositamente per questo progetto.

Prenotazioni via e-mail e telefoniche

Si possono effettuare prenotazioni telefoniche scrivendo una e-mail all’indirizzo mirandola@ater.emr.it inviando un messaggio WhatsApp al numero 333.2455605 oppure telefonando al numero 0535.22455 negli orari di apertura della biglietteria.