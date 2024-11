Come ogni anno il mese di ottobre vede la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori impegnata a livello nazionale con la campana “LILT for WOMEN – Nastro rosa”, per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del cancro al seno.

Ottobre è appena terminato ma la campagna prosegue e approda a Vezzano sul Crostolo. Anche quest’anno, infatti, l’Amministrazione Comunale ha aderito al progetto “Salute e prevenzione in piazza” illuminando Piazza della Vittoria di rosa e, ben più importante, organizzando una mattinata di visite con specialisti e volontari della LILT.

E’ così che nasce “Prevenzione in Fiera. Vigilia di San Martino con la LILT”: sabato 9 novembre, il giorno precedente la Fiera di San Martino, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso la sede Comunale di Piazza della Libertà, verranno effettuate visite gratuite per la prevenzione del tumore al seno, con educazione all’autoesame.

Per questo appuntamento è necessaria la prenotazione utilizzando il numero 334.6237451, anche per messaggi whatsapp, oppure la mail cultura@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it.

Per chi lo desidera sarà possibile versare un contributo facoltativo di € 10,00 a sostegno delle iniziative di LILT a R.E.