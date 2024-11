Dopo la stipula dei primi accordi avvenuta l’8 agosto e il 16 settembre c.a., nella mattinata odierna il Questore Antonio Sbordone ha siglato la Convenzione con i Sindaci di altri n. 4 Comuni, nello specifico San Lazzaro di Savena, Castenaso, Granarolo dell’Emilia e Pianoro. Inoltre, in questi giorni, verrà stipulata digitalmente la Convenzione anche con il Comune di Molinella.

Si ricorda che la Convenzione consente agli Uffici investigativi della Questura l’accesso diretto ai dati e alle immagini provenienti dai sistemi di videosorveglianza e lettura targhe presenti in queste realtà locali.

L’utilizzo di queste tecnologie consente di prevenire ancora più efficacemente i fenomeni di degrado e criminalità nei Comuni del nostro territorio, e al contempo rappresenta un prezioso supporto alla Polizia di Stato nella fase delle indagini finalizzata ad assicurare alla giustizia gli autori dei reati, in un’ottica repressiva.

L’accordo odierno è stato stipulato presso il Comune di San Lazzaro di Savena, anche alla presenza dei Comandanti della Polizia Locale degli enti Locali, ed è stata l’occasione per poter trattare diversi temi come quelli delle truffe agli anziani, dei servizi interforze di controllo del territorio e dell’immigrazione irregolare.

“Voglio innanzitutto esprimere la mia vicinanza e quella della Polizia di Stato di Bologna ai vostri territori e alla popolazione per quanto accaduto a causa dell’alluvione di poche settimane fa” esordisce così il Questore Antonio Sbordone. “Questa convenzione è l’occasione per rinnovare la nostra volontà di collaborare e di confrontarci sulle problematiche e le criticità dei territori, così da intervenire non sulla base dei soli dati statistici ma sulla conoscenza che voi Sindaci avete delle vostre realtà, al fine di fare sempre di più per la sicurezza dei cittadini”.

“Per il Comune di San Lazzaro si tratta di un’importante iniziativa che va nella direzione di rafforzare la collaborazione tra le Forze dell’ordine, le Polizie locali e le Amministrazioni per aumentare sia la sicurezza reale che quella percepita all’interno delle nostre comunità – ha dichiarato Marilena Pillati, sindaca di San Lazzaro di Savena – Come tutto il territorio bolognese, anche noi non siamo immuni da fenomeni di micro criminalità. Per questo sono convinta che solo grazie alla collaborazione tra enti sia possibile riuscire a mettere in campo tutte le risorse necessarie per garantire quella sicurezza che i cittadini, come è legittimo che sia, ci chiedono e rivendicano”.

“Viviamo un momento storico molto delicato ma sono convinto che essere più presenti sul territorio e ascoltare restando vicino ai cittadini sia particolarmente importante per aumentare la sicurezza del nostro territorio – ha aggiunto il sindaco di Castenaso Carlo Gubellini – Ecco perché credo che questa convenzione sia davvero importante visto che va a rafforzare il sistema di collaborazione tra enti: più dialoghiamo e più riusciamo ad essere incisivi”.

Per il sindaco di Granarolo, Alessandro Ricci, la firma della convenzione è messaggio significativo perché “va nella direzione di riuscire a raccogliere ed individuare le criticità presenti in un territorio che è caratterizzato da un sostanziale stato di benessere ma che presenta comunque elementi su cui porre la massima attenzione. Avere quindi uno strumento in più per le attività investigative e di prevenzione è davvero molto importante”.

“Questo accordo significa anche assicurare tempestività e semplificazione delle azioni a contrasto della criminalità – ha specificato il sindaco di Pianoro, Luca Vecchiettini – Come Comune noi siamo impegnati a creare delle sinergie sul tema della sicurezza da portare avanti nei prossimi anni di mandato. Bisogna mantenere alta l’attenzione per far sentire meno sole le persone e aumentare in concreto la loro sicurezza”.